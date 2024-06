FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 2400 auf 2300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Mitch Collett kappte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Spirituosenkonzern aufgrund dessen schwächeren Geschäfts in den USA und Europa./ag/tih;