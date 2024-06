LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 3460 auf 3360 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Prognosen für den Getränkehersteller an die jüngsten Markttrends etwa in China und den angekündigten Verkauf einer Beteiligung in Nigeria angepasst, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/tih;