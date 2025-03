NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. In einem Interview mit der Chefin Debra Crew habe diese von konjunkturellem, aber nicht strukturellen Gegenwind gesprochen, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Importzölle könnten den Hersteller von Spirituosen zwar kurzfristig belasten, langfristig dürften die negativen Folgen aber gemindert werden, schrieb der Experte mit Bezug auf das Interview./bek/la;