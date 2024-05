NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die globalen Lieferketten veränderten sich, aber in einer nicht erwarteten Weise, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zurückverlagerung der Produktion in große Importländer sei in aller Munde, doch die Beweissituation spreche eine andere Sprache. Profiteure der Bewegung seien vor allem Länder wie Vietnam, Indien und Mexiko. Dies erhöhe die Komplexität der Lieferketten und komme Logistikern zugute./tih;