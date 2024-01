NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group vor der Berichtssaison der europäischen Logistikunternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Im Luftfrachtgeschäft begännen sich die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem helfe die Stärke im chinesischen E-Commerce-Geschäft./la/ajx;