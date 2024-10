ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Er gehe davon aus, dass die Frachtkapazitäten des Logistikkonzerns im September gegenüber dem Vorjahr geschrumpft seien, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Rückgang gegenüber dem Vormonat falle wohl deutlicher aus, als es in den vergangenen Jahren saisontypisch der Fall gewesen sei./gl/mis;