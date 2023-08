HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 47,00 auf 45,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Kursziel resultierte aus den gesenkten Schätzungen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In dem schwierigen Umfeld agiere der Logistikkonzern bislang recht gut./mf/la;