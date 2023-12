FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group in einem Ausblick auf 2024 für die europäische Transportbranche von 44,00 auf 49,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Investoren interessierten sich am meisten für frühzyklische Werte aus dem Frachtbereich und für Billigfluggesellschaften, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für das operative Ergebnis 2024 lägen für 75 Prozent der von ihm abgedeckten Unternehmen unter dem Bloomberg-Konsens. Dies sei aber in vielen Fällen weitgehend eingepreist, weshalb er Spielraum für eine Neubewertung sehe. Ausgenommen seien jene Unternehmen, die er mit "Sell" bewertet habe./ck/ajx;