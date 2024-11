LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 37 auf 39,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mathieu Robilliard nahm in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse zahlreiche Änderungen an seinen Schätzungen vor. Unter anderem rollte er die Bewertungsbasis für seine Kursziele nach vorne auf 2025 und er wurde optimistischer für die Kostenschätzungen aus den Auktionen von Mobilfunkfrequenzen./ag/tih;