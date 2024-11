NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) außerhalb der USA liege ein Prozent über dem Analystenschnitt und der Free-Cashflow habe diesen um 13 Prozent übertroffen. Das Abschneiden am deutschen Heimatmarkt sei ermutigend./tih/ajx;