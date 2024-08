NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Rechne man das US-Geschäft heraus, so lägen der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) über den vom Unternehmen selbst erstellten Konsensschätzungen, schrieb Analyst Ottavio Adorisio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/mis;