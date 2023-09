FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach angekündigten Ausschüttungen von T-Mobile US auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Nun beginne die Rückführung von Barmitteln aus den USA via Dividenden und Aktienrückkaufprogramm der US-Tochter der Telekom, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/ajx;