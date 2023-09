ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,20 Euro belassen. Potenzielle kurzfristige Kurstreiber, die eine Neubewertung der Telekom vorantreiben könnten, seien der Aktienrückkauf der Tochter T-Mobile US sowie wachsende Erwartungen an eine Konsolidierung in anderen europäischen Märkten, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis;