NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,75 Euro belassen. Analystin Anke Reingen bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Erwartungen, mit denen globale Investmentbanken im zweiten Quartal an die Kapitalmärkte herangehen. Für die Deutsche Bank aktualisierte sie angesichts der getroffenen Aussagen ihre Schätzungen im kleineren Ausmaß./tih/edh;