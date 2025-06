NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Im aktuellen Wirtschaftsumfeld seit Jahresbeginn gebe es eine starke Divergenz zwischen der Entwicklung der erzielten Einnahmen im Handelsgeschäft und den Erträgen im klassischen Investmentbanking, also unter anderem der Beratung bei Börsengängen, Kapitalmarktemissionen oder Übernahmen, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die im April entstandenen Börsenschwankungen hätten dies ausgelöst. Aktuell sei die Volatilität zwar gemildert, aber immer noch auf hohem Niveau./tih/zb;