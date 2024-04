LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Branchendaten zum koreanischen Markt stützten alles in allem seine Auffassung, dass das Land ein wichtiger Wertanker in der Anlagestory des Online-Essenslieferanten ist, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/jha/;