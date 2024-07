NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts neuer Pläne der Südkorea-Einheit Baemin mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas sieht es am Mittwochmorgen positiv, dass der Essenslieferdienst hinsichtlich seiner Positionierung in Südkorea eine proaktive Haltung einnehme. Sie erwartet, dass sich die Marktanteile dadurch künftig stabilisieren werden./tih/ag;