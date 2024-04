NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Zwischenbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Essenslieferant sei auf gutem Weg, einen positiven freien Barmittelzufluss im Gesamtjahr zu erwirtschaften, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/ngu;