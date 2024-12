HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Delivery Hero von 61 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neuen Schätzungen für den Lieferdienst berücksichtigten nun den Börsengang von Talabat, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Verschuldungsgrad verbessere sich dadurch von 2025 an merklich./mf/mne;