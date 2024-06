ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Die koreanische Tochter Baemin hole sich Marktanteile in einem wachsenden Markt zurück, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb am Montag in seinem Kommentar zu Lieferdaten für April. Investitionen von Delivery Hero begännen sich auszuzahlen./ag/tih;