NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet mit einem Umsatz von 13 Milliarden Euro und einer Marge im Industriegeschäft im unteren Bereich der vom Lkw-Hersteller vorgegebenen Spanne von 9 bis 10,5 Prozent. Der Fokus während der Telefonkonferenz nach den Zahlen liegt für Asumendi auf den Chancen für weitere Marktanteilsgewinne in Nordamerika und Kostensenkungsmaßnahmen, welche generell der Profitabilität in Europa förderlich seien. Dies schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis;