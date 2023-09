NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughesteller sollte am 7. November über ein weiteres starkes Quartal berichten, schrieb Analyst Jose Asumendi in eine am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Fokus dürfte auf dem Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz sowie auf der Auftragsdynamik in Nordamerika und Europa liegen./gl/edh;