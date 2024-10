NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Absatzzahlen des Nutzfahrzeugherstellers für das dritte Quartal lägen knapp über den Erwartungen, schrieb Analyst Nick Housden in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der vollständige Quartalsbericht stehe am 7. November an./gl/ajx;