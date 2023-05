NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach vollständigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Resultate hätten den bereits veröffentlichten, guten Eckdaten des Nutzfahrzeugherstellers entsprochen, schrieb Analyst Nick Housden in einer Studie am Dienstag. Der Ausblick sei zudem bestätigt worden./gl/ck;