NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das vierte Quartal besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinsichtlich Gewinn und Free Cashflow habe das Jahr 2024 stark geendet. Die Prognose für den operativen Gewinn (Ebit) im Jahr 2025 liege über dem Konsens. Fraglich blieben die Auswirkungen einer möglichen Lockerung der US-Schadstoffemissionsstandards sowie von US-Zöllen. Derzeit fielen die Fahrzeuge von Daimler Truck unter das Freihandelsabkommen USMCA./tih/gl;