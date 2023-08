NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die finalen Resultate stimmten mit den vorläufigen Eckdaten überein, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Den Jahresausblick habe der Lkw-Hersteller bestätigt./edh/mis;