NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht sei durchwachsen, schrieb Analystin Lara Simpson am Donnerstagmorgen. Er werfe hinsichtlich der Margen Fragen auf. So gebe es weiterhin Kostendruck, was zu einem operativen Gewinn unter den Erwartungen geführt habe./ag/mis;