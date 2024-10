NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Covestro auf "Neutral" belassen. Das Umfeld für europäische Chemieunternehmen bleibe schwierig, und die wichtigsten Konjunkturindikatoren hätten sich sogar deutlich verschlechtert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Timing und Ausmaß der Konjunkturimpulse durch China sowie der Verlauf der Zinswende seien unklar. Bei seinem mittelfristigen Favoriten Syensqo hebt Udeshi die günstige Bewertung hervor. Außerdem empfiehlt er Solvay und Umicore. Zur abgestuften Lanxess-Aktie verwies Udeshi auf das nunmehr erreichte Kursziel, und er rät ab von Wacker Chemie, Brenntag und Croda./gl/ag;