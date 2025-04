NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Automobilsparte dürfte von Kosteneinsparungen und Preisverhandlungen profitiert haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das dürfte aber teilweise von schwächeren Umsätzen aufgehoben werden./bek/jha/;