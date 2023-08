ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen und gesenktem Umsatzausblick wegen Ersatzreifen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. An den Markterwartungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) dürfte sich nicht viel ändern, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung./ajx/ck;