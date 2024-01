NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,40 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen an, unter anderem wegen höherer Kosten zur Absicherung von Risiken im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten der Tochter mBank./bek;