HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank im Nachgang einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,60 Euro belassen. Es sei vor allem über die Geschäftsziele für das Jahr 2027, Ausschüttungen an die Aktionäre sowie die mögliche Übernahme durch die Unicredit diskutiert worden, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte betonte, sein Modell basiere auf einer fundamentalen Bewertung der Bank noch ohne Prämie für ein Übernahmeangebot./tih/gl;