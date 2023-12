LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ceconomy nach Jahreszahlen und einem Ausblick auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,20 Euro belassen. Das Geschäftsjahr 2022/23 des Elektronikhändlers sei wie erwartet verlaufen, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Montag vorliegenden Studie. Erfreulich sei aber, dass Ceconomy für 2023/24 einen leichten Anstieg des währungs- und portfoliobereinigten Gesamtumsatzes sowie einen deutlichen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses in Aussicht gestellt habe./ck/gl;