HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Cancom vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,20 Euro belassen. Nach zwei mittelmäßigen Jahren dürfte der IT-Dienstleister endlich in der Lage sein, die Markterwartungen zu übertreffen, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer positiven Überraschung beim operativen Ergebnis im Jahr 2024./ck/mis;