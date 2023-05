NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen getoppt, schrieb Analyst Chetan Udeshi am Mittwoch in einer ersten Reaktion. In der Telefonkonferenz stünden die Trends im zweiten Quartal im Fokus./ag/gl;