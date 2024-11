NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach den Zahlen des dritten Quartals auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) sei mit 281 Millionen Euro etwas unter seiner Erwartung und dem Konsens geblieben, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf Spartenebene zeigte er sich enttäuscht vom Geschäftsbereich Essentials, während die anderen Bereiche die Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen hätten. Er sieht die Aktien am Berichtstag unter Druck./tih/zb;