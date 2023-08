NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Der Ölkonzern habe schwache Zahlen vorgelegt, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erhöhung der Dividende und die Angaben zu Aktienrückkäufen seien dagegen positiv zu werten. Der Free Cashflow sollte in der zweiten Jahreshälfte deutlich steigen./mf/edh;