NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Boeing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Seth Seifman passte sein Bewertungsmodell für Boeing an die jüngsten Auslieferungszahlen des Flugzeugherstellers an, wie er am Dienstag in einem Ausblick auf das erste Quartal des Luftfahrtsektors schrieb. Die Änderungen für Boeing seien gleichwohl minimal./ajx/gl;