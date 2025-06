NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing angesichts des Absturzes eines 787-Jets der Fluggesellschaft Air India auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Es sei verfrüht, über die möglichen Ursachen des Unfalls zu spekulieren, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Unfall könnte aber die bevorstehende Luftfahrtschau in Paris überschatten, ergänzte er./tih/jha/;