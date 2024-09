ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Gavin Parsons erwartet durch das verbesserte Angebot an die streikende Gewerkschaft für 2028 einen Mittelabfluss nach Steuern von 500 Millionen Dollar. Dies schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/zb;