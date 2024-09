ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Der nun startende Streik der Gewerkschaft IAM beim US-Flugzeugbauer sei wohl bereits in der Aktie eingepreist, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Dauer des Streiks sei nun der entscheidende Risikofaktor./niw/gl;