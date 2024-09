NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing aufgrund von Indizien zu den Flugzeug-Auslieferungen im August auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu berichtete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von vermutlich 23 fertiggestellten 737 Max und 31 Auslieferungen dieses Typs. Boeing wolle die Produktion bis zum Jahresende in Richtung 38 Jets bringen./tih/mis;