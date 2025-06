ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Auftrags- und Auslieferzahlen für den Monat Mai auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Analyst Gavin Parsons schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie, es werde realistischer, dass der Wert der erhaltenen Aufträge in diesem Jahr die 230-Milliarden-Dollar-Schwelle erreicht./rob/tih;