NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BMW nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Autobauer habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) im Autogeschäft enttäuscht, in der Finanzsparte aber besser abgeschnitten, schrieb Analyst Tom Narayan am Mittwochmorgen. Der Fokus liege nun auf den Aussichten für 2025./gl/ag;