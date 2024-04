NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW vor der Berichtssaison der globalen Automobilhersteller von 113 auf 109 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Für die von ihm beobachteten Werte sei die Stimmung allgemein positiv, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preise hielten sich, und es gebe nach der Corona-Pandemie immer noch einen Nachholbedarf. Indes hofft der Experte, dass sich das schwächelnde Geschäft mit Elektrofahrzeugen im Laufe des Jahres etwas normalisiert. BMW profitiere dabei von seiner semiflexiblen Produktionsarchitektur und seinem Engagement bei Plug-in-Hybrid-Antrieben./la/gl;