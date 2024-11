NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Outperform" belassen. Der Konzernumsatz habe die Konsensschätzung verfehlt, wobei das Autogeschäft besser als erwartet gelaufen sei, schrieb Analyst Stephen Reitman am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die operative Ergebnismarge (EBit) habe auf Konzernebene positiv überrascht. Derweil falle der Barmittelabfluss fast dreimal so hoch aus wie erwartet./gl/ag;