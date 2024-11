ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach einem Investorentreffen mit Finanzchef Walter Mertl auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Thema Nummer eins sei die Situation in China gewesen mit einer pessimistischen Haltung vieler Investoren, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei aber auch viel über Zollschranken und die Emissions-Regularien in Europa diskutiert worden./tih/ajx;