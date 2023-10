NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Autobauer dürfte einen Umsatz von 38 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis (Ebit) von 4,2 Milliarden Euro ausweisen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Damit dürften die Eckdaten niedriger als im Vorquartal aber insgesamt solide ausfallen./edh/tih;