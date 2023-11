HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BMW von 113 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei solide gewesen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Münchner seien hinsichtlich der Jahresziele in der Spur./ag/gl;