FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW nach einem Treffen mit dem China-Management des Autobauers und Besuchen bei E-Fahrzeug-Händlern in China auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Einmal mehr hätten ihn lokale Produkte beeindruckt, aber trotzdem sei er davon überzeugt, dass es nach wie vor einen großen Abstand gebe zu den Premium-Herstellern, zumindest zu BMW und Mercedes, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/gl;